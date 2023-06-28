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"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار من مركبة مسرعة باتجاه حاجز الجلمة شمال جنين

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:26
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