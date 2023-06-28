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البعثة الأممية في السودان ترحب بقراري الجيش والدعم السريع وقف إطلاق النار في عيد الأضحى (الشرق)

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:33
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