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واشنطن: سنعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند بشأن القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي (الشرق)

Lebanon 24
28-06-2023 | 12:45
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