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أخبار عاجلة
إيران ترفع شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها لها برعاية "الإرهاب" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
28-06-2023
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12:47
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