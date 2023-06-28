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وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية: واشنطن توافق على بيع محتمل لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل لبولندا

Lebanon 24
28-06-2023 | 15:45
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