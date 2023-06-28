Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية السعودية: هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية

Lebanon 24
28-06-2023 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السعودية: نُدين بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارتنا في السودان
lebanon 24
29/06/2023 15:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الأمنية مع السعودية
lebanon 24
29/06/2023 15:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية: نُطالب كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق مباحثات جدة الأخيرة
lebanon 24
29/06/2023 15:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية الجهود السعودية والأميركية لتوقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام
lebanon 24
29/06/2023 15:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:05 | 2023-06-29
07:59 | 2023-06-29
07:57 | 2023-06-29
07:48 | 2023-06-29
07:33 | 2023-06-29
07:00 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website