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الخارجية الأميركية: مقتل شخصين في الحاث قرب القنصلية الأميركية في جدة هما عنصر أمن تابع للقنصلية ومسلح

Lebanon 24
28-06-2023 | 18:29
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