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نتنياهو لوول ستريت جورنال: لدينا مخاوف من تزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب وجود روسيا في سوريا

Lebanon 24
29-06-2023 | 00:11
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