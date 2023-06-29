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الشيخ قبلان: لحوار وطني ووقفة وطنية إنقاذية بعيداً من لعبة سكاكين العالم ولذلك المنطق الوطني يقول إنّ القطيعة السياسية خيانة للأوطان ومصالحها ولا حلول بلا حوار

Lebanon 24
29-06-2023 | 00:30
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