الشيخ قبلان: لحوار وطني ووقفة وطنية إنقاذية بعيداً من لعبة سكاكين العالم ولذلك المنطق الوطني يقول إنّ القطيعة السياسية خيانة للأوطان ومصالحها ولا حلول بلا حوار

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