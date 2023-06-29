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وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال 150 شخصا خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل شاب برصاص قوات الشرطة

Lebanon 24
29-06-2023 | 01:29
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