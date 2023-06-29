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ماكرون يدعو لاجتماع لخلية الأزمة الحكومية بعد الاحتجاجات على مقتل شاب على يد الشرطة
Lebanon 24
29-06-2023
|
01:42
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