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الحلبي: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة (LBCI)

Lebanon 24
29-06-2023 | 03:28
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