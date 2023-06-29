الحلبي: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة (LBCI)

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