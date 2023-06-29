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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: هناك مدارس تأخذ 250$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وهناك مدارس تأخذ 1000$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وبالتالي أين العدل؟ (LBCI)

Lebanon 24
29-06-2023 | 04:09
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