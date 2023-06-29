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إيران تعزز قواتها العسكرية والدفاعية على الحدود مع أفغانستان (العربية)

Lebanon 24
29-06-2023 | 04:40
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