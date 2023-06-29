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أ ف ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف

Lebanon 24
29-06-2023 | 10:05
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