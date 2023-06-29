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الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم مستقل بشأن وضع بريغوجين أو أي من الجنرالات الروس ونواصل مراقبة الوضع (الجزيرة)

Lebanon 24
29-06-2023 | 13:29
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