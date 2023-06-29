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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على سماح حكومة السويد للمتطرفين بإهانة المقدسات والقرآن الكريم (الميادين)
Lebanon 24
29-06-2023
|
15:15
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