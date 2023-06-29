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وزير الداخلية الفرنسي على "تويتر": اعتقال مئة شخص وتم إعطاء تعليمات للشرطة بالتدخل المنتظم

Lebanon 24
29-06-2023 | 18:55
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