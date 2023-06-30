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تاس: دوي سلسلة انفجارات في بيرديانسك بمقاطعة زابوروجيا وتفعيل نظام الدفاع الجوي الروسي
Lebanon 24
30-06-2023
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01:32
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