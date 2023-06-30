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مقاتلات الجيش السوداني تنفذ غارات مكثفة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على مواقع للدعم السريع في وسط وشرق الخرطوم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-06-2023 | 03:47
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