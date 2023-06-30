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لافروف: ممثلو الأمم المتحدة يحصلون على تقاريرهم من كييف فقط دون وجودهم على الأرض

Lebanon 24
30-06-2023 | 04:17
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