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لافروف: لطالما خرجت روسيا أقوى وأكثر صلابة من كل الصعوبات وستكون الحال كذلك هذه المرة أيضا ونشعر بأن هذه العملية قد بدأت

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:07
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