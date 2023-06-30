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ماكرون: منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:29
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