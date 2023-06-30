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المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل تقضي بمنع الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي حتى عام 2030

Lebanon 24
30-06-2023 | 13:41
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