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بايدن يصف قرار المحكمة العليا الأميركية برفض خطته لإلغاء ديون قروض الطلاب بالمحبط والخاطئ (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2023 | 13:42
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