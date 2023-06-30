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رويترز: سلطة الطيران المدني السودانية تمدد إغلاق المجال الجوي حتى 10 تموز وتستثني الرحلات ذات الأغراض الإنسانية (رويترز)

Lebanon 24
30-06-2023 | 16:56
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