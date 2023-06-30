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صدامات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في مرسيليا جنوبي فرنسا ومناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت

Lebanon 24
30-06-2023 | 17:43
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