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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يقوم بجولة رعوية في بلدة القبيات-عكار

Lebanon 24
01-07-2023 | 03:19
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