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وزارة الدفاع الصينية: وفد من الجيش زار المملكة المتحدة وفرنسا لمناقشة تطوير العلاقات الدفاعية

Lebanon 24
01-07-2023 | 04:06
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