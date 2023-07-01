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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسباني يعلن وصوله إلى كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي (العربية)
Lebanon 24
01-07-2023
|
04:30
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