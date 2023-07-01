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وزارة الخارجية السورية: سوريا تدين بقوة جريمة قتل الشاب ناهل في إحدى ضواحي باريس بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسي (سبوتنيك)

Lebanon 24
01-07-2023 | 07:17
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