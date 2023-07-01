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أ ف ب: زيلنسكي يتهم بعض الشركاء الغربيين بالتقاعس عن تدريب الطيارين الأوكرانيين (الجزيرة)

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:50
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