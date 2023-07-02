Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني: رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون "انتحارا" بالنسبة لأوروبا

Lebanon 24
02-07-2023 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يريد "دعوة سياسية" لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو
lebanon 24
02/07/2023 14:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قراءة لـ "The Telegraph".. هل حان الوقت لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو ؟
lebanon 24
02/07/2023 14:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الدفاع الأوكراني: "أكبر ضربة" في هجوم أوكرانيا المضاد لم تحدث بعد
lebanon 24
02/07/2023 14:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تأييد متزايد لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
lebanon 24
02/07/2023 14:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:04 | 2023-07-02
06:52 | 2023-07-02
05:52 | 2023-07-02
05:36 | 2023-07-02
05:35 | 2023-07-02
05:29 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website