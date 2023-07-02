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الراعي: لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة فأنهكوا الدولة وسرقوا اموالها ولا يريدون رأساً للدولة

Lebanon 24
02-07-2023 | 04:07
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