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شركتا بريغوجين "فاغنر وكونكورد" حصلتا على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار (ريا نوفوستي)

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:13
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