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قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري (الحدث)

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:24
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