Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تحبط أنشطة مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك (روسيا اليوم)

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة مجموعة أوكرانية تخريبية عبور نهر بمنطقة حدودية في مقاطعة بيلغورود
lebanon 24
02/07/2023 18:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا صدت 15 محاولة هجوم أوكرانية خلال يوم واحد في محور دونيتسك (الجزيرة)
lebanon 24
02/07/2023 18:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية على محوري زابوروجيا ودونيتسك وقتل 50 جنديا أوكرانيا
lebanon 24
02/07/2023 18:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: قوات "تجمع الشرق" تصد هجمات للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيا (الشرق للأخبار)
lebanon 24
02/07/2023 18:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2023-07-02
10:08 | 2023-07-02
09:10 | 2023-07-02
09:01 | 2023-07-02
08:47 | 2023-07-02
08:42 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website