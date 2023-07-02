Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: نتوقع استقبال سفن حربية قوية من شركائنا الغربيين وبتقينات متطورة (الشرق)

Lebanon 24
02-07-2023 | 08:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: نتلقى معلومات من الشركاء الغربيين حول إقلاع الطيران الحربي الروسي فوق الأراضي الأوكرانية (الشرق)
lebanon 24
02/07/2023 18:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: تحذيرات من غارات روسية محتملة في مناطق العمليات العسكرية الجنوبية الشرقية
lebanon 24
02/07/2023 18:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 24 ألف عسكري من جنودنا تلقوا تدريبا في أوروبا (الشرق)
lebanon 24
02/07/2023 18:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يُعلن: قواتنا تقدمت على الجبهة الشرقية
lebanon 24
02/07/2023 18:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2023-07-02
10:08 | 2023-07-02
09:10 | 2023-07-02
09:01 | 2023-07-02
08:47 | 2023-07-02
08:36 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website