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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن إسرائيل قلقة بشأن معاداة السامية في فرنسا بعد أن هاجم محتجون مواقع يهودية
Lebanon 24
02-07-2023
|
11:04
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