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الجيش الأوكراني: نخوض "معارك ضارية" ضد قوات روسية تتقدم في الشرق (الشرق)

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:09
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