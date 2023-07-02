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الرئاسة الأوكرانية: نتوقع تلقي نحو مليار دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الحالي

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:19
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