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إعلام فرنسي: ماكرون أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء بإجراء "تحقيق شامل" في أسباب أعمال الشغب الأخيرة

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:34
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