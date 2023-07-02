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الخارجية السعودية تستدعي سفيرة السويد في المملكة وتؤكد رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:43
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