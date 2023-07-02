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وسائل إعلام إسرائيلية: القوات التي تشارك في الهجوم على جنين هي الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002

Lebanon 24
02-07-2023 | 20:17
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