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الجيش الإسرائيلي: ننفذ عمليات في جنين لاستهداف بنى تحتية إرهابية واعتقال نشطاء ومصادرة أسلحة

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:49
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