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الرئاسة الفلسطينية: ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين جريمة حرب بحق شعبنا الأعزل

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:50
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