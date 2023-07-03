Advertisement

أخبار عاجلة

فايننشال تايمز: أوكرانيا تحض أميركا على التعهد بتمويلها لـ4 سنوات أسوة بالاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
03-07-2023 | 00:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة: قائد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا سابقا لم يظهر منذ تمرد فاغنر
lebanon 24
03/07/2023 09:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تقترح مساعدة قدرها 50 مليار يورو على أربع سنوات لأوكرانيا
lebanon 24
03/07/2023 09:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "فايننشال تايمز": الدول الأوروبية أخفقت في الاتفاق على إصلاح سوق الطاقة بسبب خلافات بين فرنسا وألمانيا
lebanon 24
03/07/2023 09:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار أميركا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16"
lebanon 24
03/07/2023 09:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:58 | 2023-07-03
01:48 | 2023-07-03
01:47 | 2023-07-03
01:45 | 2023-07-03
01:40 | 2023-07-03
01:39 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website