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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تقرير أولي عن اقتحام قوات من "الجيش" الإسرائيلي قرية برقين جنوب غرب جنين
Lebanon 24
03-07-2023
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01:45
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