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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تكرس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الفلسطينيين العزل

Lebanon 24
03-07-2023 | 01:48
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