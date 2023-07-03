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تقارير فلسطينية: إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية عند مداخل مدينة نابلس

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:26
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